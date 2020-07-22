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Давид Жванія нагадав, що посаду мера Києва Петро Порошенко раніше випрошував у Віктора Януковича.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, колишній депутат Давид Жванія зробив важливу заяву. За його словами, лідер ПЄС Петро Порошенко може поборотися за крісло мера Києва.
«Порошенко сьогодні - напередодні місцевих виборів - може спробувати балотуватися в мери Києва. Він принизливо випрошував у Януковича цю посаду. Він йому не дав добро, і той не смів його не послухатися. Так не можна ж допустити це і зараз», - заявив Жванія.
Раніше співголова фракції Порошенка Артур Герасимов заявляв, що кандидати від політсили висуватимуться по всій Україні. Нагадаємо, чергові місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.
14:59: Порошенко може поборотися за крісло Кличка – екснардеп
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