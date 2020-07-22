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Аксесуару компанії Apple придумали золоту прикрасу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що модний дім Louis Vuitton випустить любителям розкоші аксесуар для навушників AirPods. За даними видання HYPEBEAST, на бездротові навушники можна буде надягнути позолочені сережки.
Коштуватимуть вони 350 доларів США. Очікується, що в продажу вони з'являться до кінця липня.
14:59: Порошенко може поборотися за крісло Кличка – екснардеп
14:38: Любителям розкоші відомий бренд створив сережки для AirPods
14:22: З'явилась нова функція - Блогерам Instagram платитимуть напряму
12:46: Міністр економіки спрогнозував ослаблення гривні до долара
12:14: В Україні тестують 4 препарати проти Сovid -19 – Степанов
10:48: Открытое письмо начальнику Новомосковской полиции: "Ваши" готовят хлеб-соль Путину?"
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