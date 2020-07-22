Любителям розкоші відомий бренд створив сережки для AirPods

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 14:38

Аксесуару компанії Apple придумали золоту прикрасу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що модний дім Louis Vuitton випустить любителям розкоші аксесуар для навушників AirPods. За даними видання HYPEBEAST, на бездротові навушники можна буде надягнути позолочені сережки.

Коштуватимуть вони 350 доларів США. Очікується, що в продажу вони з'являться до кінця липня.