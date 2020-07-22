З'явилась нова функція - Блогерам Instagram платитимуть напряму

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 14:22

В Instagram запропонували користувачам активувати нову функцію збору коштів для особистих потреб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що популярний фотоблог Instagram представив нову функцію, яка допоможе користувачам збирати гроші на власні потреби. Як зазначили у прес-службі Instagram, наразі така функція доступна американцям, британцям та ірландцям старше 18 років.

Крім того, вона працює у тестовому режимі. Так, користувачі можуть збирати гроші на підтримку бізнесу, громадські проекти чи допомогу в надзвичайній ситуації.

Для запуску нової функції необхідно редагувати профіль та активувати опцію «Збір коштів». Наступний крок – завантаження фото та заповнення відомостей про мету збору. Збір коштів відбуватиметься 30 днів, після чого його можна буде продовжити ще на 30 днів. Пожертвування прийматиме сервіс Stripe, після чого гроші можна вивести на банківську картку.