До кінця літа в Україні діятиме карантин

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 13:50

Денис Шмигаль заявив, що карантинні заходи продовжено до 31 серпня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, Кабмін дав добро на продовження карантину в Україні до 31 серпня. Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, таке рішення удосконалить принципи адаптивного карантину. Він також додав, що тепер в Україні проводять від 20 до 30 тисяч тестів щодня.

У МОЗ тим часом розробили відповідну постанову та додали, що дотримання епідеміологічних правил допоможе знизити ризик інфікування коронавірусом. Мова йде про вдягати маски в публічних місцях і транспорті, користуватися антисептичними засобами та дотримання соціальної дистанції.