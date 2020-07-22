Україна вводить безвіз для ряду країн

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 13:21

Україна стала відкритою для громадян одразу 6 країн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що українські мандрівники зможуть здійснити подорож без необхідності оформлювати візу ще в 6 країн. Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про створення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейна, Кувейта, Оману, Саудівської Аравії.

Так, іноземці можуть перебувати в Україні 90 днів протягом 180 днів. Відповідно, й українці зможуть відвідати ці країни на таких же умовах.

Безвіз почне діяти з 1 серпня.