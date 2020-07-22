Україна вводить безвіз для ряду країн

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Україна стала відкритою для громадян одразу 6 країн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що українські мандрівники зможуть здійснити подорож без необхідності оформлювати візу ще в 6 країн. Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про створення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейна, Кувейта, Оману, Саудівської Аравії.
Так, іноземці можуть перебувати в Україні 90 днів протягом 180 днів. Відповідно, й українці зможуть відвідати ці країни на таких же умовах.
Безвіз почне діяти з 1 серпня.
12:46: Міністр економіки спрогнозував ослаблення гривні до долара
12:14: В Україні тестують 4 препарати проти Сovid -19 – Степанов
10:48: Открытое письмо начальнику Новомосковской полиции: "Ваши" готовят хлеб-соль Путину?"
09:55: В Україні 829 нових випадків захворювання на коронавірус
09:25: Українці зможуть подорожувати з «Борисполя» без паспорта
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