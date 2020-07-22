Міністр економіки спрогнозував ослаблення гривні до долара

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Ігор Петрашко назвав курс гривні до долара на позначці 26 нереальним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, міністр економіки Ігор Петрашко зробив гучну заяву. За його словами, курс долара до гривні значно зросте. Даючи коментар виданню РБК-Україна, він зазначив, що зміцнення нацвалюти очікувати не варто.
Міністр вважає, що 26 грн за долар – це нереальний курс, а 28 грн – досить реальний. Петрашко пояснив, що ослаблення гривні вигідне великих агрохолдингів та промисловості.
Нагадаємо, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 27,66 грн. Американська валюта здорожчала ще на 6 копійок. Продаж готівкового долара відбувається за 27,98 грн, а покупка – за 27,68 грн.
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