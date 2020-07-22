В Україні тестують 4 препарати проти Сovid -19 – Степанов

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 12:14

Максим Степанов заявив, що мова йде про препарати, які використовують для лікування інших хвороб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні тестують одразу 4 препарати для лікування коронавірусу. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«На сьогоднішній день це чотири лікарських препарати, за якими йдуть клінічні випробування. Вони використовуються в Україні для інших захворювань і в тому числі, на думку фахівців, вони можуть бути корисні в лікуванні Covid-19», - розповів міністр.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 60995 випадків захворювання на смертоносний китайський вірус.