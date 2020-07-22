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Максим Степанов заявив, що мова йде про препарати, які використовують для лікування інших хвороб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні тестують одразу 4 препарати для лікування коронавірусу. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
«На сьогоднішній день це чотири лікарських препарати, за якими йдуть клінічні випробування. Вони використовуються в Україні для інших захворювань і в тому числі, на думку фахівців, вони можуть бути корисні в лікуванні Covid-19», - розповів міністр.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 60995 випадків захворювання на смертоносний китайський вірус.
12:14: В Україні тестують 4 препарати проти Сovid -19 – Степанов
10:48: Открытое письмо начальнику Новомосковской полиции: "Ваши" готовят хлеб-соль Путину?"
09:55: В Україні 829 нових випадків захворювання на коронавірус
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