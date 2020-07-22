Открытое письмо начальнику Новомосковской полиции: "Ваши" готовят хлеб-соль Путину?"

zmxn 22 липня 2020, 10:48

Здравствуйте, Сергей Андреевич!

Свое обращение к Вам я хочу начать с фото образца весны 2014 года. Это исторический снимок, ибо на нем сотрудники горловской милиции в полном составе покорно замерли в строю и готовы безоговорочно выполнять все приказы и требования российского террориста, агента ГРУ РФ Игоря Безлера. Рядом с Безлером угодливо-покорная фигура начальника ГОВД. Их много, он один. И в течение нескольких секунд террорист должен быть нейтрализован, закован в наручники и брошен в камеру-одиночку, но... Но это же не пенсионерка, торгующая укропом на местном рынке; и не девочка-патриотка, пришедшая на митинг вiдстояти рiдну мову. А потому украинские милиционеры покладисты, послушны и безропотны перед российским "мясником" ... Через час они откроют комнаты для хранения оружия и начнут вооружать ублюдков из "местного ополчения". Через три часа оборудуют первый блок-пост и повернут свои автоматы против украинского народа. А несколько дней спустя Безлер публично казнит патриотов, отказавшихся перейти на сторону врага: начальника уголовного розыска Дмитрия Крикунова и начальника криминальной милиции Романа Бабюка. Светлая память героям...

... Вам наверное интересно, с какой стати я вдруг воскресил в памяти события шестилетней давности и какое отношение они имеют к Вам? Попытаюсь объяснить... Вот уже шесть лет в анналах канцелярии Новомосковской полиции пылится (перманентно возбуждается-закрывается) уголовное дело № 12014040350003200. Дело было возбуждено по моему заявлению: фигурант его некто Роман Данилов. Сотрудники полиции шесть лет, не маскируясь, "крышуют" Данилова, смахивают с него пылинки и оберегают его нервную систему от всевозможных "потрясений". Может быть Данилов депутат горсовета, крупный бизнесмен или сын городского головы? Да нет: он не работает, ходит в выцветшем спортивном костюме, обожает слушать "блатняк" и делает пять ошибок в слове "мама"... Так по какой же причине обычный люмпен так авторитетен среди сотрудников Новомосковской полиции? Все просто: он - ярый апологет "руськага мира", симпатик Игоря Гиркина, поклонник ныне покойного Александра Захарченко и обожатель Владимира Путина. В 2014 году активно помогал "народному ополчению Данбаса". И, к сожалению, немалая часть сотрудников Новомосковской полиции настроена также антиукраински и ждет не дождется прихода русского сапога. Данилов для них - СВОЙ. А ворон ворону - ну, вы знаете... Неоднократно беседуя с офицерами полиции, я с ужасом наблюдал за тем, что они даже не скрывают своих пророссийских взглядов. Как-то я рассказывал о новой колонне российской бронетехники, прибывшей на Донбасс и один из ваших подопечных - офицер - вдруг со злостью в голосе возмутился: "А вы сами лично видели эти российские танки?!". Еще один пример: однажды, будучи в помещении полиции, я спросил другого вашего подчиненного, мол, а с кем воюют ВСУ на Донбассе? Ответ был поразительным: "Я политикой не интересуюсь...". Это был офицер украинской полиции... И гибридная война РФ против его Батькивщины - это "политика"... И Россия для него - это СВОЁ... И Путин для него - это бог...

... По какой причине я поднял именно сейчас этот вопрос? Да дело в том, что вести с фронта не радуют. Ибо вдоль границ с Украиной Россия сосредоточила сегодня 87000 военнослужащих, 2600 БТР и БМП, 1100 танков, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов и т. д. и т. п. Путин создал стальной кулак - три мощные группировки - и полон решимости начать наступательную операцию. Вторжение российской армии как никогда реально. И если это, не дай Бог, случится - все то, что произошло некогда в Горловке - непременно повторится в Новомосковске. Сергей Андреевич, вы не верите в это? Но неужели вы забыли, сколько сотрудников МВД в Крыму оказались изменниками Родины? 75%! А сколько в Донецке - помните? И как только в Новомосковске возникнет фигура очередного "Игоря Безлера", тут же половина горотдела полиции покорно выстроится перед ним в шеренгу и даст присягу на верность служения Кремлю...

...Вы можете прочитать этот материал и тут же забыть о нем. А можете провести масштабную селекцию личного состава совместно с городским отделом СБУ и очистить ряды городской полиции от пророссийской скверны. И, пожалуйста, помните: если случится большая война, ваши подчиненные вкупе с "ополченцами Даниловыми" сначала расстреляют таких, как я, а затем публично повесят таких, как вы. Это уже было однажды... Весной 2014- го... Сначала в Крыму, а затем на Донбассе...

P.S. Ситуация, описанная выше, чревата не только для Новомосковска, нет. Так будет в каждом украинском городе. В каждом! Увы...

Артур Балаев, писатель-публицист, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".

