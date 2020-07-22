В Україні почали активніше шукати робітників

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 10:38

Стало відомо, яких працівників тепер шукають в Україні.

Новину передає «Преса України».

За даними Міжнародного кадрового порталу grc.ua, за перші півтора місяці літа в Україні роботодавці розмістили на 47% більше пропозицій вакансій, ніж в перші півтора місяці весни, коли відбувся спалах коронавірусу.

За словами експертів, це свідчить про відновлення попиту на нових співробітників. Також зазначається, що наразі затребуваними є домашній персонал, працівники у сфері «Туризм, ресторани», консультанти, банківські працівники, працівники в спортивні установи.

Також спостерігається попит на представників профсфер ІТ, телеком та інші.