В Україні почали активніше шукати робітників

В Україні 829 нових випадків захворювання на коронавірус 09:55
Українці зможуть подорожувати з «Борисполя» без паспорта 09:25
Шарій назвав потенційного організатора «театру» у Луцьку 08:15
Тимошенко і Авакова не повинно було бути у Луцьку – Крюкова 07:35
Мовний закон Бужанського – У «Слузі народу» не відступають 15:00
Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими 14:38
У «Слузі народу» очікують бачити мером Кривого Рогу Юрія Корявченкова 12:09
Jerry Heil заспівала російською та розгнівала шанувальників 10:27
20% - Стефанчук відзвітував про виконані передвиборчі обіцянки Зеленського 09:52
Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі 08:38
Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2» 08:04
Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін 15:14
Стало відомо, яких працівників тепер шукають в Україні.
Новину передає «Преса України».
За даними Міжнародного кадрового порталу grc.ua, за перші півтора місяці літа в Україні роботодавці розмістили на 47% більше пропозицій вакансій, ніж в перші півтора місяці весни, коли відбувся спалах коронавірусу.
За словами експертів, це свідчить про відновлення попиту на нових співробітників. Також зазначається, що наразі затребуваними є домашній персонал, працівники у сфері «Туризм, ресторани», консультанти, банківські працівники, працівники в спортивні установи.
Також спостерігається попит на представників профсфер ІТ, телеком та інші.
09:55: В Україні 829 нових випадків захворювання на коронавірус
09:25: Українці зможуть подорожувати з «Борисполя» без паспорта
08:15: Шарій назвав потенційного організатора «театру» у Луцьку
07:35: Тимошенко і Авакова не повинно було бути у Луцьку – Крюкова
15:00: Мовний закон Бужанського – У «Слузі народу» не відступають
14:38: Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.