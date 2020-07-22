В Україні 829 нових випадків захворювання на коронавірус

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Також за добу померли 16 пацієнтів.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні зафіксовано 829 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих станом на 22 липня становить 60 995 осіб. З них, як запевняють в МОЗ, 1534 летальні випадки. Також 33 172 людини одужали.
За даними РНБО, за минулу добу померли 16 осіб. Тим часом ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 2364 випадки;
Волинська область — 3359 випадків;
Дніпропетровська область — 1260 випадків;
Донецька область — 813 випадків;
Житомирська область — 1634 випадки;
Закарпатська область — 4578 випадків;
Запорізька область — 691 випадок;
Івано-Франківська область — 3689 випадків;
Кіровоградська область — 688 випадків;
Київська область — 3359 випадків;
Львівська область — 8353 випадки;
Луганська область — 110 випадків;
Миколаївська область — 527 випадків;
Одеська область — 2660 випадків;
Полтавська область — 360 випадків;
Рівненська область — 5232 випадки;
Сумська область — 383 випадки;
Тернопільська область — 2508 випадків;
Харківська область — 3139 випадків;
Херсонська область — 217 випадків;
Хмельницька область — 994 випадки;
Чернівецька область — 5404 випадки;
Черкаська область — 853 випадки;
Чернігівська область — 654 випадки.
У Києві 7166 випадків. За минулу добу кількість хворих у столиці збільшилась на 132 людини.
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