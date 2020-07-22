Українці зможуть подорожувати з «Борисполя» без паспорта

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Однак, мандрувати таким чином вони зможуть виключно Україною.
Новину передає «Преса України».
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив на своїй офіційній в Facebook, що українці можуть здійснювати подорож країною літаком без необхідності пред'являти фізичний закордонний паспорт. Натомість мандрівники можуть показати електронний паспорт громадянина України або біометричний закордонний паспорт у додатку «Дія».
Такі привілеї матимуть мандрівники, які скористаються послугами аеропорту «Бориспіль».
«Відповідні зміни в технологічні інструкції аеропорту затвердила Державна авіаційна служба України. До кінця тижня приєднаються також Одеса, Львів і Херсон», - уточнив Криклій.
Нагадаємо, українці мають змогу літати до Туреччини за внутрішнім паспортом у вигляді ID-картки.
09:55: В Україні 829 нових випадків захворювання на коронавірус
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