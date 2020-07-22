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Українці зможуть подорожувати з «Борисполя» без паспорта

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 09:25
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Українці зможуть подорожувати з «Борисполя» без паспорта

Однак, мандрувати таким чином вони зможуть виключно Україною. 

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив на своїй офіційній в Facebook, що українці можуть здійснювати подорож країною літаком без необхідності пред'являти фізичний закордонний паспорт. Натомість мандрівники можуть показати електронний паспорт громадянина України або біометричний закордонний паспорт у додатку «Дія».

Такі привілеї матимуть мандрівники, які скористаються послугами аеропорту «Бориспіль».

«Відповідні зміни в технологічні інструкції аеропорту затвердила Державна авіаційна служба України. До кінця тижня приєднаються також Одеса, Львів і Херсон», - уточнив Криклій.

Нагадаємо, українці мають змогу літати до Туреччини за внутрішнім паспортом у вигляді ID-картки.

 

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