У Чорногорії знову оголосили епідемію коронавірусу

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, у Чорногорії знову оголосили епідемію COVID-19. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті уряду.
Від сьогодні усі громадяни старше 7 років повинні носити захисні маски на вулиці і в приміщенні. Також обмежені масові зібрання – до 40 осіб на вулиці та 20 – у приміщенні.
Крім того, до 6 серпня продовжена заборона на роботу нічних клубів, дискотек, святкування весіль та інших урочистостей. До кінця літа у Чорногорії діятиме заборона на живу музику у ресторанах.
Як відомо, 25 травня Чорногорія заявила про подолання коронавірусу. Станом на сьогодні тут зафіксовано 2381 випадок захворювання.
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