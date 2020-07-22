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У Чорногорії знову оголосили епідемію коронавірусу

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 08:52
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У Чорногорії знову оголосили епідемію коронавірусу

Жителі та гості країни знову мусять дотримуватися карантинних правил. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, у Чорногорії знову оголосили епідемію COVID-19. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті уряду.

Від сьогодні усі громадяни старше 7 років повинні носити захисні маски на вулиці і в приміщенні. Також обмежені масові зібрання – до 40 осіб на вулиці та 20 – у приміщенні.

Крім того, до 6 серпня продовжена заборона на роботу нічних клубів, дискотек, святкування весіль та інших урочистостей. До кінця літа у Чорногорії діятиме заборона на живу музику у ресторанах.

Як відомо, 25 травня Чорногорія заявила про подолання коронавірусу. Станом на сьогодні тут зафіксовано 2381 випадок захворювання.

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