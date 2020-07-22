Шарій назвав потенційного організатора «театру» у Луцьку 08:15
Тимошенко і Авакова не повинно було бути у Луцьку – Крюкова 07:35
Мовний закон Бужанського – У «Слузі народу» не відступають 15:00
Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими 14:38
У «Слузі народу» очікують бачити мером Кривого Рогу Юрія Корявченкова 12:09
Jerry Heil заспівала російською та розгнівала шанувальників 10:27
20% - Стефанчук відзвітував про виконані передвиборчі обіцянки Зеленського 09:52
Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі 08:38
Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2» 08:04
Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін 15:14
У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах 14:16
За словами блогера, таку недолугу «операцію» міг провести молодий самопіарщик з Офісу президента.
Новину передає «Преса України».
Український блогер Анатолій Шарій вкотре прокоментував ситуацію у Луцьку, де терорист Максим Кривош взяв у заручники пасажирів маршрутки. Після того, як інцидент завершився, заручників звільнили, а терориста затримали, Шарій звернув увагу на деякі моменти. Так, він знову згадав, що ситуація виглядала не реальною.
«Перше. Дуже дивно підібраний час. Під час візиту голови Швейцарії», - зазначив він, відкинувши варіант, що подію організував сам Володимир Зеленський.
За словами Шарія, якби подію задумав організувати заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко з метою самому пропіаритися самому, то він якраз й обрав би час, коли президент занятий.
«Тут взагалі нетиповий для України злочинець. Він якісь інтелектуальні меседжі видає. Просить подивитися фільм про тварин…Дуже нетиповий мужик», - додав Шарій.
Блогер звернув увагу на те, що за попередніми даними у терориста були проблеми з грошима й він двічі уже сидів у в’язниці.
«А що якщо запропонувати йому багато-багато грошей, щоб він відсидів ще раз», - розмірковує Шарій, додавши, що й термін зловмиснику можуть дати зовсім невеликий.
Шарій нагадав, що Кирил Тимошенко якимсь чином з’явився на місці подій, хоч у його обов’язки це зовсім не входить. Натомість на місці події мали бути СБУ та Альфа.
«Нетипово вели себе й правоохоронці на місці. Усі тотально з кимось зв’язувалися, курили, пили воду, сміялися і ніхто особливо не хвилювався», - додав Шарій.
За його словами, ще одним дивним моментом було те, що усі вимоги терориста виконано не було, а він здається й залишає усіх в живих. Однак, був потерпілий. Це чоловік, який кинувся до автобусу, щоб обміняти себе на дружину, яка знаходилась серед заручників. Поліція затримала його й під час затримання чоловіку зламали руку.
Більше роздумів щодо інциденту Шарій представив у своєму відео.
08:15: Шарій назвав потенційного організатора «театру» у Луцьку
07:35: Тимошенко і Авакова не повинно було бути у Луцьку – Крюкова
15:00: Мовний закон Бужанського – У «Слузі народу» не відступають
14:38: Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими
12:09: У «Слузі народу» очікують бачити мером Кривого Рогу Юрія Корявченкова
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.