Тимошенко і Авакова не повинно було бути у Луцьку – Крюкова

Аня Мартинюк 22 липня 2020, 07:35

Журналістка Світлана Крюкова розібрала ситуацію у Луцьку, де терорист взяв заручників.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова розповіла у соцмережі, що інцидент у Луцьку, де терорист Максим Кривош взяв у заручники пасажирів маршрутки, завершився, заручники вільні, а терорист затриманий.

Журналістка звернула увагу на те, що заручників звільняв міністр МВС Арсен Аваков і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Жодного, ні другого там не повинно було бути. Друге. Там, біля автобуса в Луцьку, повинен був бути Баканов і Альфа СБУ, зі снайперами і професійним парламентером, навченим спілкуватися з терористами і який володіє відповідним досвідом. Чому президент взяв на себе обов'язки переговірника мені не зрозуміло», - зазначила вона.

За її словами, сильна влада ніколи і ні за яких умов не повинна йти на поступки терористам. Тим більше, президент не повинен вести діалог з терористом.

«Сьогодні президент показав себе як людина. А нам потрібен президент як гарант безпеки, з товстою шкірою, сильним свідомістю і чітким розумінням, хто і чим повинен займатися. Нам жити з цією людиною ще чотири роки. Дай Бог, щоб вони пройшли мирно», - додала вона.

Нагадаємо, 21 липня, президент Володимир Зеленський спілкувався з терористом Максимом Кривошим по телефону впродовж 10 хвилин. Лідер країни пообіцяв виконати одну з умов зловмисника, записавши відео і опублікувавши його у соцмережі в обмін на трьох заручників.

До слова, в результаті терорист здався, вийшов з автобусу та чекав близько двох хвилин, коли його арештують. Його затримали, людей з автобусу вивели, після чого відбувся штурм авобуса.