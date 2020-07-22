Тимошенко і Авакова не повинно було бути у Луцьку – Крюкова

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Журналістка Світлана Крюкова розібрала ситуацію у Луцьку, де терорист взяв заручників.
Новину передає «Преса України».
Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова розповіла у соцмережі, що інцидент у Луцьку, де терорист Максим Кривош взяв у заручники пасажирів маршрутки, завершився, заручники вільні, а терорист затриманий.
Журналістка звернула увагу на те, що заручників звільняв міністр МВС Арсен Аваков і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Жодного, ні другого там не повинно було бути. Друге. Там, біля автобуса в Луцьку, повинен був бути Баканов і Альфа СБУ, зі снайперами і професійним парламентером, навченим спілкуватися з терористами і який володіє відповідним досвідом. Чому президент взяв на себе обов'язки переговірника мені не зрозуміло», - зазначила вона.
За її словами, сильна влада ніколи і ні за яких умов не повинна йти на поступки терористам. Тим більше, президент не повинен вести діалог з терористом.
«Сьогодні президент показав себе як людина. А нам потрібен президент як гарант безпеки, з товстою шкірою, сильним свідомістю і чітким розумінням, хто і чим повинен займатися. Нам жити з цією людиною ще чотири роки. Дай Бог, щоб вони пройшли мирно», - додала вона.
Нагадаємо, 21 липня, президент Володимир Зеленський спілкувався з терористом Максимом Кривошим по телефону впродовж 10 хвилин. Лідер країни пообіцяв виконати одну з умов зловмисника, записавши відео і опублікувавши його у соцмережі в обмін на трьох заручників.
До слова, в результаті терорист здався, вийшов з автобусу та чекав близько двох хвилин, коли його арештують. Його затримали, людей з автобусу вивели, після чого відбувся штурм авобуса.
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