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Нардепи від президентської фракції наголошують, що законопроект Максима Бужанського варто розглянути.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 липня, голова «Слуги народу» Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко виступили на брифінгу. За словами Корнієнко, законопроект їхнього однопартійця Максима Бужанського про українську мову в навчальному процесі треба поставити до порядку денного сесії ВРУ.
«Я вважаю, що це буде чесно по відношенню до громадян України поставити цей закон до порядку денного і далі Рада нехай вже визначиться», - заявив він.
Нагадаємо, раніше зазначалось, що законопроект, який передбачає відстрочку переходу російськомовних шкіл на україномовне навчання, не будуть розглядати, оскільки уже у вересні він не матиме сенсу.
15:00: Мовний закон Бужанського – У «Слузі народу» не відступають
14:38: Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими
12:09: У «Слузі народу» очікують бачити мером Кривого Рогу Юрія Корявченкова
10:27: Jerry Heil заспівала російською та розгнівала шанувальників
09:52: 20% - Стефанчук відзвітував про виконані передвиборчі обіцянки Зеленського
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