Мовний закон Бужанського – У «Слузі народу» не відступають

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 15:00

Нардепи від президентської фракції наголошують, що законопроект Максима Бужанського варто розглянути.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, голова «Слуги народу» Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко виступили на брифінгу. За словами Корнієнко, законопроект їхнього однопартійця Максима Бужанського про українську мову в навчальному процесі треба поставити до порядку денного сесії ВРУ.

«Я вважаю, що це буде чесно по відношенню до громадян України поставити цей закон до порядку денного і далі Рада нехай вже визначиться», - заявив він.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що законопроект, який передбачає відстрочку переходу російськомовних шкіл на україномовне навчання, не будуть розглядати, оскільки уже у вересні він не матиме сенсу.