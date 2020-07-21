Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
  • В Україні чоловіків відправлятимуть у декрет
  • У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти

Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 14:38
Версія для друку
Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими

У Києві водій на Subaru, щоб не попастися під час порушення чи небезпечної їзди, опустив знак.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що у Києві водій Subaru придумав, як приховати свій номерний знак від камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Як відомо, раніше водії заклеювали на номері одну літеру або цифру. Столичний керманич же пішов далі й нахилив номер авто.

Про це розповіли представники спільноти «dtp.kiev.ua». Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що в Україні буде встановлено 6000 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції