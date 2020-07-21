Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими

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У Києві водій на Subaru, щоб не попастися під час порушення чи небезпечної їзди, опустив знак.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що у Києві водій Subaru придумав, як приховати свій номерний знак від камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Як відомо, раніше водії заклеювали на номері одну літеру або цифру. Столичний керманич же пішов далі й нахилив номер авто.
Про це розповіли представники спільноти «dtp.kiev.ua». Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що в Україні буде встановлено 6000 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
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