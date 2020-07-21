Екоактивістка Грета Тунберг отримала мільйон євро

Мовний закон Бужанського – У «Слузі народу» не відступають 15:00
Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими 14:38
У «Слузі народу» очікують бачити мером Кривого Рогу Юрія Корявченкова 12:09
Jerry Heil заспівала російською та розгнівала шанувальників 10:27
20% - Стефанчук відзвітував про виконані передвиборчі обіцянки Зеленського 09:52
Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі 08:38
Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2» 08:04
Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін 15:14
У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах 14:16
В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург 12:26
З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета 11:43
17-річна Грета Тунберг подякувала за премію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що 17-річна активістка Грета Тунберг отримала премію за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою. Мова йде про мільйон євро. Так, гроші їй вручив приватний португальська Фонд Гюльбенкяна.
Грета Тунберг була обрана серед 136 номінантів з 43 країн. Екоактивістка заявила, що премія багато значить для неї і вона сподівається з її допомогою зробити більше добра у світі.
14:38: Страх перед автофіксаторами змусив українців ставати винахідливішими
12:09: У «Слузі народу» очікують бачити мером Кривого Рогу Юрія Корявченкова
10:27: Jerry Heil заспівала російською та розгнівала шанувальників
09:52: 20% - Стефанчук відзвітував про виконані передвиборчі обіцянки Зеленського
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.