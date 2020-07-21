Екоактивістка Грета Тунберг отримала мільйон євро

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 14:11

17-річна Грета Тунберг подякувала за премію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що 17-річна активістка Грета Тунберг отримала премію за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою. Мова йде про мільйон євро. Так, гроші їй вручив приватний португальська Фонд Гюльбенкяна.

Грета Тунберг була обрана серед 136 номінантів з 43 країн. Екоактивістка заявила, що премія багато значить для неї і вона сподівається з її допомогою зробити більше добра у світі.