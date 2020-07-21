Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
  • В Україні чоловіків відправлятимуть у декрет
  • У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти

Екоактивістка Грета Тунберг отримала мільйон євро

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 14:11
Версія для друку
Екоактивістка Грета Тунберг отримала мільйон євро

17-річна Грета Тунберг подякувала за премію. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що 17-річна активістка Грета Тунберг отримала премію за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою. Мова йде про мільйон євро. Так, гроші їй вручив приватний португальська Фонд Гюльбенкяна.

Грета Тунберг була обрана серед 136 номінантів з 43 країн. Екоактивістка заявила, що премія багато значить для неї і вона сподівається з її допомогою зробити більше добра у світі.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції