У «Слузі народу» очікують бачити мером Кривого Рогу Юрія Корявченкова

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 12:09

Останній, як відомо, уже встиг потрапити у скандал.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що від партії «Слуга народу» на місцевих виборах у Кривому Розі може бути представлений Юрій Корявченков. Останній більш відомий як Юзик. Про це розповів голова президентської фракції Олександр Корнієнко.

«Як тільки прийде час, ми оголосимо кандидатів. Щодо Юрія Корявченкова, думаю, що його шанси високі в Кривому Розі», - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, Юрій Корявченков сам з Кривого Рогу. У 2019 році він потрапив у скандал. У Мережі з’явилися записи його діалогу з іншими депутатами про розподіл контролю над бізнесом в місті.