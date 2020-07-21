Зеленський відповів на петицію про відмову від 5G

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 11:41

За словами українського лідера, 5G не несе загрозу здоров’ю людей.

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський відреагував на петицію, в якій українці просять заборонити впроваджувати в країні зв'язок 5G через його негативний вплив на здоров’я. Як відомо, для того, щоб петицію розглянув президент, необхідно зібрати понад 25 тисяч підписів. Відповідь Зеленського з’явилась на сайті голови держави.

У заяві Зеленського йдеться про те, що «5G не несе шкоди здоров'ю, якщо дотримуватися вимог щодо рівня електромагнітного випромінювання».

«На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об'єктів, що працюють в діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких і надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент підкреслює, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров'ю», - також йдеться у заяві.

Зеленський згадав й про те, що мережі 5G не пов’язані з поширенням COVID-19. Крім того, він нагадав, що план заходів щодо впровадження 5G ще не затверджений.