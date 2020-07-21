Зеленський відповів на петицію про відмову від 5G

Jerry Heil заспівала російською та розгнівала шанувальників 10:27
20% - Стефанчук відзвітував про виконані передвиборчі обіцянки Зеленського 09:52
Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі 08:38
Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2» 08:04
Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін 15:14
У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах 14:16
В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург 12:26
З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета 11:43
Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн 11:09
В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні 10:27
Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива 09:50
За словами українського лідера, 5G не несе загрозу здоров’ю людей.
Новину передає «Преса України».
Український президент Володимир Зеленський відреагував на петицію, в якій українці просять заборонити впроваджувати в країні зв'язок 5G через його негативний вплив на здоров’я. Як відомо, для того, щоб петицію розглянув президент, необхідно зібрати понад 25 тисяч підписів. Відповідь Зеленського з’явилась на сайті голови держави.
У заяві Зеленського йдеться про те, що «5G не несе шкоди здоров'ю, якщо дотримуватися вимог щодо рівня електромагнітного випромінювання».
«На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об'єктів, що працюють в діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких і надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент підкреслює, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров'ю», - також йдеться у заяві.
Зеленський згадав й про те, що мережі 5G не пов’язані з поширенням COVID-19. Крім того, він нагадав, що план заходів щодо впровадження 5G ще не затверджений.
10:27: Jerry Heil заспівала російською та розгнівала шанувальників
09:52: 20% - Стефанчук відзвітував про виконані передвиборчі обіцянки Зеленського
08:38: Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
08:04: Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.