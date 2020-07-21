13 країн готові приймати у себе українців – МЗС

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 11:06

Дмитро Кулеба назвав країни, які відкрили свої кордони українським мандрівникам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в умовах пандемії ще 13 країн вирішили пускати до себе українських туристів.

«Минулого тижня я оголошував список з 26 країн, відкритих або відносно відкритих для подорожей українцям. Станом на зараз таких країн вже 39 ... Таким чином, за тиждень додалися 13 країн», - розповів він в ході брифінгу.

Так, список поповнили Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

«Не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в'їзд. Потрібно дотримуватися певних правил, керуватися рішеннями органів влади цих країн», - наголосив міністр.

Кулеба звернувся до українців з закликом уважно перевіряти інформацію щодо правил в’їзду в ту чи іншу країну. Нагадаємо, раніше свої кордони українцям відкрили Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острова, Багамські острови, Ліван.