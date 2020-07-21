Jerry Heil заспівала російською та розгнівала шанувальників

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 10:27

Нова пісня Jerry Heil «Блогер» зібрала велику кількість дизлайків та гнівних коментарів.

Новину передає «Преса України».

Українська молода зірка естради Jerry Heil представила на своєму YouTube-каналі нову пісню під назвою «Блогер». Трек був представлений на російській мові, що не сподобалося шанувальникам співачки.

Під її першою російськомовною роботою, яка була опублікована ще 16 липня, досі з’являються гнівні коментарі.

«Після переходу на російську стала звучати як якась дешева російська попса(((», - з’явилося в коментарях.

«Невже російський ринок настільки манить що Ви готові втратити багато своїх шанувальників з України?! Прикро, дуже прикро...», - відзначила інтернет-спільнота.

«Зачекайте, зачекайте! Я щось не зовсім зрозуміла. Хто ті всі, кого перелічено у пісні? Кого популяризує українська співачка? Чому українцям має бути цікавий російський шоубізнес? Альо, Джері, ну що за сидіння на двох стільцях? Ми бляха популяризуємо український контент, намагаємося очистити інфопростір. Наших солдат вбиває не просто "та сторона"; рос. зірки підтримують російську агресію, а ти їм реверанси робиш. Сумне видовище», - відзначили у коментарях.

До слова, у пісні Jerry Heil згадала російських блогерів Настю Івлеєву і Ольгу Бузову, а також Регіну Тодоренко. Станом на 21 липня роботу співачки вподобали 778 прихильників. Ще 734 слухача поставили відмітку «дизлайк».