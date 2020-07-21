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Руслан Стефанчук заявив, що Володимир Зеленський виконав немало передвиборчих обіцянок.
Новину передає «Преса України».
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, скільки передвиборних обіцянок виконав президент Володимир Зеленський. За його словами, за перший рік головування Зеленський виконав близько 20% від обіцяного.
Стефанчук назвав такий результат досить хорошими, наголосивши, що у президента України попереду ще 4 роки правління.
«Якщо взяти п'ятирічну програму президента за основними пунктами, які він озвучував, то ми порахували, що близько 20% тих обіцянок, які він зробив - це питання зняття недоторканності, відповідальності за кнопкодавство т.д. - він уже виконав», - розповів Стефанчук.
На черзі у Зеленського системні перетворення та економічні реформи.
09:52: 20% - Стефанчук відзвітував про виконані передвиборчі обіцянки Зеленського
08:38: Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
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