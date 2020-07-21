Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
  • В Україні чоловіків відправлятимуть у декрет
  • У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти

В Україні 20 нових смертей від коронавірусу – РНБО

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 09:16
Версія для друку
В Україні 20 нових смертей від коронавірусу – РНБО

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 60 166 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 673 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 60 166 людей. З них 1518 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 20 летальних випадків та 760 людей одужали. Також за весь період одужали 32 199 пацієнтів.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Львівській області – 114 людей та Закарпатській області – 78.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції