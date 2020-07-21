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Ситуація куди краща у Південній Африці чи Кенії.
Новину передає «Преса України».
За даними незалежної організації World Population Review, Україна увійшла в топ 3 лідерів за рівнем злочинності в Європі. Такий результат представлений у рейтингу Incarceration Rates By Country 2020.
США є світовим лідером за показником позбавлення волі. Близько 25% усього тюремного населення світу знаходиться саме в США. Наразі тут перебуває понад 2,1 млн ув'язнених. Коефіцієнт ув'язнених, тобто кількість ув'язнених на 100 000 осіб, становить – 737.
За США розмістились такі країни:
Росія – 615.
Україна – 350.
Південна Африка – 334.
Польща – 235.
Мексика – 196.
Бразилія – 193.
Іспанія – 144.
Кенія – 130.
Нідерланди – 128.
До слова, у в’язницях України знаходяться 162 602 в’язня, Росії - 874 161 в’язень.
08:38: Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
08:04: Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2»
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14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
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