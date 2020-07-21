Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 08:38

Ситуація куди краща у Південній Африці чи Кенії.

Новину передає «Преса України».

За даними незалежної організації World Population Review, Україна увійшла в топ 3 лідерів за рівнем злочинності в Європі. Такий результат представлений у рейтингу Incarceration Rates By Country 2020.

США є світовим лідером за показником позбавлення волі. Близько 25% усього тюремного населення світу знаходиться саме в США. Наразі тут перебуває понад 2,1 млн ув'язнених. Коефіцієнт ув'язнених, тобто кількість ув'язнених на 100 000 осіб, становить – 737.

За США розмістились такі країни:

Росія – 615.

Україна – 350.

Південна Африка – 334.

Польща – 235.

Мексика – 196.

Бразилія – 193.

Іспанія – 144.

Кенія – 130.

Нідерланди – 128.

До слова, у в’язницях України знаходяться 162 602 в’язня, Росії - 874 161 в’язень.