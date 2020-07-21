Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі 08:38
Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2» 08:04
Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін 15:14
У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах 14:16
В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург 12:26
З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета 11:43
Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн 11:09
В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні 10:27
Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива 09:50
Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками 08:06
Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці 13:57
Разом тим у США не забули про «Турецький потік».
Новину передає «Преса України».
Палата представників у Конгресі США дала добро посиленню санкцій щодо газопроводу «Північний потік-2». Разом з тим американці схвалили проект посилення обмежувальних заходів щодо «Турецького потоку».
Так, санкції торкнуться тих людей та компаній, які співпрацюватимуть при будівництві газопроводу. За даними іноземних ЗМІ, нові санкції увійшли в план оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік. Він, як відомо, стартує з 1 жовтня.
Нагадаємо, минулорічні санкції, введені США, дали результат. Компанія-укладальник «Північного потоку-2» зупинила роботи.
08:38: Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
08:04: Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2»
15:14: Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін
14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.