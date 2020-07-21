Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2»

Аня Мартинюк 21 липня 2020, 08:04

Разом тим у США не забули про «Турецький потік».

Новину передає «Преса України».

Палата представників у Конгресі США дала добро посиленню санкцій щодо газопроводу «Північний потік-2». Разом з тим американці схвалили проект посилення обмежувальних заходів щодо «Турецького потоку».

Так, санкції торкнуться тих людей та компаній, які співпрацюватимуть при будівництві газопроводу. За даними іноземних ЗМІ, нові санкції увійшли в план оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік. Він, як відомо, стартує з 1 жовтня.

Нагадаємо, минулорічні санкції, введені США, дали результат. Компанія-укладальник «Північного потоку-2» зупинила роботи.