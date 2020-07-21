Смолій пішов з НБУ не з пустими руками

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У 59-річного економіста мільйони на рахунках.
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Євген Куксін повідомив, що нині колишній голова Нацбанку Яків Смолій пішов з посади далеко не з порожніми руками. За словами журналіста, у 59-річного економіста на рахунках 3,8 млн доларів та 14,6 млн гривень.
«На додачу: 19 офісів та 15 земельних ділянок сукупною площею в 68 тисяч метрів квадратних в цілому», - написав він у соцмережі Фейсбук.
Згідно з декларацією Смолія, у нього ще є 2 квартири, житловий будинок, апартаменти в Севастополі, фізкультурно-оздоровчий комплекс, будинок сімейного відпочинку, медичний заклад у Львові, два гаражі та 4 авто. Мова йде про Volkswagen Multivan 2012 року випуску, Toyota LC100 2006 року випуску, Mitshubishi Colt 2002 року випуску, а також гольфкар, квадроцикл.
Євген Куксін також поцікавився, як скоро Смолій переїде до Лондону, де, як відомо, осіла банкір Петра Порошенка Валерія Гонтарева.
08:38: Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
08:04: Конгрес США посилив санкції проти «Північного потоку-2»
15:14: Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін
14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
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