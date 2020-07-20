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Разом з тим в Україні надрукують більше грошей.
Новину передає «Преса України».
В новому огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки йдеться про те, що темпи зростання цін прискоряться.
Як зазначається, в рамках програми підтримання бізнесу та антикризових заходів відбудеться додатковий випуск грошей.
Також зазначається, що на динаміку інфляції впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії.
15:14: Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін
14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
12:26: В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург
11:43: З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета
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