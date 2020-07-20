Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 15:14

Разом з тим в Україні надрукують більше грошей.

Новину передає «Преса України».

В новому огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки йдеться про те, що темпи зростання цін прискоряться.

Як зазначається, в рамках програми підтримання бізнесу та антикризових заходів відбудеться додатковий випуск грошей.

Також зазначається, що на динаміку інфляції впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії.