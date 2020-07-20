Наталія Могилевська показала яскравий макіяж

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 14:44

Інтернет-спільнота дала 44-річній співачці поради.

Новину передає «Преса України».

Українська співачка Наталія Могилевська поділилась з шанувальниками фото в Інстаграм. 44-річна виконавиця здивувала шанувальників яскравим образом.

«Вмикай о 9:15 @snidanok на @ 1plus1_ua або на YouTube і Дивіться перший прем'єрний live виступ з піснею #БелийСамолет Не пропусти! Почни тиждень яскраво», - написала вона.

В Мережі образ співачки назвали сміливим. Однак, знайшлись і такі, які розкритикували її й порадили змінити візажиста і не грішити фотошопом.