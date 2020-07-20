Наталія Могилевська показала яскравий макіяж

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Інтернет-спільнота дала 44-річній співачці поради.
Новину передає «Преса України».
Українська співачка Наталія Могилевська поділилась з шанувальниками фото в Інстаграм. 44-річна виконавиця здивувала шанувальників яскравим образом.
«Вмикай о 9:15 @snidanok на @ 1plus1_ua або на YouTube і Дивіться перший прем'єрний live виступ з піснею #БелийСамолет Не пропусти! Почни тиждень яскраво», - написала вона.
В Мережі образ співачки назвали сміливим. Однак, знайшлись і такі, які розкритикували її й порадили змінити візажиста і не грішити фотошопом.
15:14: Мінекономіки спрогнозувало прискорення темпів зростання цін
14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
12:26: В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург
11:43: З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета
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