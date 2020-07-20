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З метою дотримання соціальної дистанції у кінозалах розсадили не справжніх глядачів.
Новину передає «Преса України».
Кінотеатри центральної китайської провінції Хунань підготували до відкриття на тлі карантинних заходів. Мова йде про заклади, які знаходяться в районах з низьким ризиком захворіти на COVID-19.
Як зазначають місцеві ЗМІ, кінотеатри продезінфікували. Крім того, аби глядачі дотримувалися соціальної дистанції, через одне місце у залі розклали плюшеві іграшки.
Нагадаємо, станом на 20 липня у Китаї, де відбувся спалах коронавірусу, 83 682 випадки захворювання.
14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
12:26: В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург
11:43: З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета
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