Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні чоловіків відправлятимуть у декрет
  • У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти
  • Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів

У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 14:16
Версія для друку
У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах

З метою дотримання соціальної дистанції у кінозалах розсадили не справжніх глядачів. 

Новину передає «Преса України».

Кінотеатри центральної китайської провінції Хунань підготували до відкриття на тлі карантинних заходів. Мова йде про заклади, які знаходяться в районах з низьким ризиком захворіти на COVID-19.

Як зазначають місцеві ЗМІ, кінотеатри продезінфікували. Крім того, аби глядачі дотримувалися соціальної дистанції, через одне місце у залі розклали плюшеві іграшки.

Нагадаємо, станом на 20 липня у Китаї, де відбувся спалах коронавірусу, 83 682 випадки захворювання.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції