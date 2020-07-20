У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 14:16

З метою дотримання соціальної дистанції у кінозалах розсадили не справжніх глядачів.

Новину передає «Преса України».

Кінотеатри центральної китайської провінції Хунань підготували до відкриття на тлі карантинних заходів. Мова йде про заклади, які знаходяться в районах з низьким ризиком захворіти на COVID-19.

Як зазначають місцеві ЗМІ, кінотеатри продезінфікували. Крім того, аби глядачі дотримувалися соціальної дистанції, через одне місце у залі розклали плюшеві іграшки.

Нагадаємо, станом на 20 липня у Китаї, де відбувся спалах коронавірусу, 83 682 випадки захворювання.