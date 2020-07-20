Українцям спрогнозували скорі дощі та грози

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Тим не менше, стовпчики термометрів показуватимуть комфортну температуру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що 21 липня західних та північних областях України, у Кропивницькому та Дніпрі пройдуть грозові дощі, місцями шквали, град.
«Завтра вдень Схід, Південь та більшість Центру України належатимуть сухій повітряній масі», - додала вона.
Стовпчики термометрів покажуть +25+30 градусів. Тепліше буде на Півдні, +30+33 градусів, свіжіше у західних областях, +22+27 градусів. У Києві стовпчики термометрів покажуть +27, +28 градусів. Також у столиці можливий дощ з грозою.
За прогнозом, на похолодання можна очікувати в середині тижня.
14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
12:26: В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург
11:43: З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета
11:09: Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн
10:27: В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні
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