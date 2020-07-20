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Українцям спрогнозували скорі дощі та грози

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 13:47
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Українцям спрогнозували скорі дощі та грози

Тим не менше, стовпчики термометрів показуватимуть комфортну температуру.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що 21 липня західних та північних областях України, у Кропивницькому та Дніпрі пройдуть грозові дощі, місцями шквали, град.

«Завтра вдень Схід, Південь та більшість Центру України належатимуть сухій повітряній масі», - додала вона.

Стовпчики термометрів покажуть +25+30 градусів. Тепліше буде на Півдні, +30+33 градусів, свіжіше у західних областях, +22+27 градусів. У Києві стовпчики термометрів покажуть +27, +28 градусів. Також у столиці можливий дощ з грозою. 

За прогнозом, на похолодання можна очікувати в середині тижня.  

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