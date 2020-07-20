Українцям спрогнозували скорі дощі та грози

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 13:47

Тим не менше, стовпчики термометрів показуватимуть комфортну температуру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що 21 липня західних та північних областях України, у Кропивницькому та Дніпрі пройдуть грозові дощі, місцями шквали, град.

«Завтра вдень Схід, Південь та більшість Центру України належатимуть сухій повітряній масі», - додала вона.

Стовпчики термометрів покажуть +25+30 градусів. Тепліше буде на Півдні, +30+33 градусів, свіжіше у західних областях, +22+27 градусів. У Києві стовпчики термометрів покажуть +27, +28 градусів. Також у столиці можливий дощ з грозою.

За прогнозом, на похолодання можна очікувати в середині тижня.