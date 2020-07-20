У Білорусі розповіли про стан здоров'я Лукашенка

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65-річний президент Білорусі, як виявилось, не був госпіталізований.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмон відреагувала на появу у російських ЗМІ інформацію про те, що Олександра Лукашенка начебто госпіталізували. За її словами, це не правда.
«Не дочекаєтесь», - заявила вона.
Днем раніше, 19 липня, видання «Ехо Москви» та ряд телеграм-каналів повідомили, що 65-річного Олександра Лукашенко екстрено госпіталізували з гіпертонічною кризою після засідання Євразійського міжурядової ради.
14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
12:26: В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург
11:43: З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета
11:09: Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн
10:27: В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні
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