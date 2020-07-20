У Білорусі розповіли про стан здоров'я Лукашенка

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 13:32

65-річний президент Білорусі, як виявилось, не був госпіталізований.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмон відреагувала на появу у російських ЗМІ інформацію про те, що Олександра Лукашенка начебто госпіталізували. За її словами, це не правда.

«Не дочекаєтесь», - заявила вона.

Днем раніше, 19 липня, видання «Ехо Москви» та ряд телеграм-каналів повідомили, що 65-річного Олександра Лукашенко екстрено госпіталізували з гіпертонічною кризою після засідання Євразійського міжурядової ради.