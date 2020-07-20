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В Україні чоловіків відправлятимуть у декрет

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 13:01
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В Україні чоловіків відправлятимуть у декрет

Для цього буде змінено законодавство про декретну відпустку.

Новину передає «Преса України».

Віцеспікер Парламенту Олена Кондратюк робила важливу заяву. За її словами, у законодавстві про декретну відпустку будуть зміни. У новому інтерв'ю вона зазначила, що в Україні жінки та чоловіки по черзі йтимуть у декрет.

«Чому ви не можете побути у декреті місяць, наприклад, а потім дружина місяць у декреті? До речі, законодавство це теж ми зараз хочемо ухвалити, щоб мали можливість і чоловік, і дружина йти у декрет. Нічого тут складного немає. Це просто такі ментальні матріархальні якісь вже стереотипи, які в нас навіяли», - розповіла Кондратюк.

Нагадаємо, раніше у партії «Слуга народу» представили поправки до Кодексу законів про працю. Так, українцям збираються дати 4 додаткові вихідні в рік. Мова йде про 28 календарних днів відпустки.

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