В Україні чоловіків відправлятимуть у декрет

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Для цього буде змінено законодавство про декретну відпустку.
Новину передає «Преса України».
Віцеспікер Парламенту Олена Кондратюк робила важливу заяву. За її словами, у законодавстві про декретну відпустку будуть зміни. У новому інтерв'ю вона зазначила, що в Україні жінки та чоловіки по черзі йтимуть у декрет.
«Чому ви не можете побути у декреті місяць, наприклад, а потім дружина місяць у декреті? До речі, законодавство це теж ми зараз хочемо ухвалити, щоб мали можливість і чоловік, і дружина йти у декрет. Нічого тут складного немає. Це просто такі ментальні матріархальні якісь вже стереотипи, які в нас навіяли», - розповіла Кондратюк.
Нагадаємо, раніше у партії «Слуга народу» представили поправки до Кодексу законів про працю. Так, українцям збираються дати 4 додаткові вихідні в рік. Мова йде про 28 календарних днів відпустки.
14:16: У Китаї показали, як дотримуватись дистанцію у кінотеатрах
12:26: В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург
11:43: З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета
11:09: Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн
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