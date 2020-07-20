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Пластичний хірург Андрій Якобчук розповів, чому українські політики полюбляють блефаропластику та уколи ботексу.
Новину передає «Преса України».
Відомий пластичний хірург Андрій Якобчук розповів, хто в Україні та чому частіше робить пластичні операції. За його словами, жінки віком 40+ це очевидна категорія претендентів на зміни у зовнішності. Він також відзначив, що зробити пластику бажають навіть жінки, які працюють у силових структурах.
Тим не менше, частіше до пластичного хірурга звертаються чоловіки-політики.
«Політики хочуть покращити свою зовнішність, адже є стереотип: чоловік-політик – людина публічна і має подобатися жінкам, які можуть стати потенційними виборцями. Тому чоловіки, які наділені владою, приходять, роблять косметичні процедури, наприклад, колять уколи ботоксу, аби розгладити зморшки», – розповів лікар.
За словами Якобчука, чоловіки-політики віком 50+ зазвичай просять прибрати зайву шкіру з повіки. До слова, коштує така операція 1500 євро. Досить часто вони хочуть подобатися не лише виборцям, а й собі. Тим часом у Європі ситуація інша. Там чоловіки-політики спокійно ставляться до природнього старіння.
12:26: В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург
11:43: З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета
11:09: Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн
10:27: В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні
09:50: Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива
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