В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург 12:26
З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета 11:43
Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн 11:09
В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні 10:27
Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива 09:50
Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками 08:06
Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці 13:57
Ляшко попередив про спалах коронавірусу у листопаді та лютому 11:46
В МОЗ представили свіжі дані щодо поширення коронавірусу в Україні 11:13
Чума у США – Білка передала американцю важке захворювання 08:18
Копати бурштин можна легально – В Україні видали першу ліцензію 07:42
Alyona Alyona представила новий кліп про проблеми екології 06:58
Володимир Зеленський нагадав, що суспільство чекає відповіді на запитання щодо резонансного вбивства Павла Шеремета.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, президент України Володимир Зеленський згадав про 4 річницю з дня смерті журналіста Павла Шеремета.
«У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами», - нагадав український лідер у соцмережі.
За словами Зеленського, зухвале вбивство Шеремета є ганьбою для всієї країни. Також президент згадав, що суспільство жадає відповідей та доказів щодо вбивства журналіста.
«Обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину», - заявив він.
Підсумовуючи він написав: «Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя».
12:26: В Україні до пластики обличчя частіше вдаються чоловіки-політики – хірург
11:43: З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета
11:09: Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн
10:27: В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні
09:50: Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива
08:06: Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.