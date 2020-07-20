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З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 11:43
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З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета

Володимир Зеленський нагадав, що суспільство чекає відповіді на запитання щодо резонансного вбивства Павла Шеремета.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, президент України Володимир Зеленський  згадав про 4 річницю з дня смерті журналіста Павла Шеремета.

«У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами», - нагадав український лідер у соцмережі.

За словами Зеленського, зухвале вбивство Шеремета є ганьбою для всієї країни. Також президент згадав, що суспільство жадає відповідей та доказів щодо вбивства журналіста.

«Обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину», - заявив він.

Підсумовуючи він написав: «Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя».

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