З нагоди річниці з дня смерті – Зеленський згадав про не розкриту справу Шеремета

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 11:43

Володимир Зеленський нагадав, що суспільство чекає відповіді на запитання щодо резонансного вбивства Павла Шеремета.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, президент України Володимир Зеленський згадав про 4 річницю з дня смерті журналіста Павла Шеремета.

«У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами», - нагадав український лідер у соцмережі.

За словами Зеленського, зухвале вбивство Шеремета є ганьбою для всієї країни. Також президент згадав, що суспільство жадає відповідей та доказів щодо вбивства журналіста.

«Обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину», - заявив він.

Підсумовуючи він написав: «Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя».