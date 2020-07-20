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Також онлайн українці зможуть укладати декларацію.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України повідомили, що найближчим часом буде введено механізм, який допоможе укладати декларації з лікарем онлайн. Також онлайн можна буде змінити свого лікаря.
Відповідну заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.
«Я впевнений, що це буде прорив, це поліпшить зручність для наших громадян, тому що крім можливості укладення декларації онлайн буде ще можливість зміни лікаря ... це теж важливо, тому що не завжди нашими лікарями задоволені пацієнти, а лікарі пацієнтами», - розповів він.
Кінцевих термінів Кучер не озвучив, однак, він висловив сподівання, що нововедення запрацюють найближчим часом.
11:09: Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн
10:27: В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні
09:50: Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива
08:06: Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками
13:57: Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці
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