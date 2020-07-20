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У міністерстві стверджують, що лабораторно підтвердили ще 651 випадок захворювання.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні зафіксований 651 новий випадок захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих станом на 20 липня становить 31 439 осіб. З них, як зазначають у МОЗ, 1498 летальних випадків.
У Києві 6961 випадок захворювання на коронавірус, у Київській області - 3308 випадків. Ситуація в інших областях країни наступна.
Вінницька область — 2317 випадків;
Волинська область — 3281 випадок;
Дніпропетровська область — 1209 випадків;
Донецька область — 794 випадки;
Житомирська область — 1602 випадки;
Закарпатська область — 4440 випадків;
Запорізька область — 678 випадків;
Івано-Франківська область — 3536 випадків;
Кіровоградська область — 682 випадки;
Львівська область — 8115 випадків;
Луганська область — 106 випадків;
Миколаївська область — 522 випадки;
Одеська область — 2573 випадки;
Полтавська область — 353 випадки;
Рівненська область — 5144 випадки;
Сумська область — 371 випадок;
Тернопільська область — 2456 випадків;
Харківська область — 3033 випадки;
Херсонська область — 213 випадків;
Хмельницька область — 980 випадків;
Чернівецька область — 5332 випадки;
Черкаська область — 845 випадків;
Чернігівська область — 642 випадки.
Найбільше нових випадків у Львівській області – 115 осіб. У закарпатській області – 86. До слова, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли 13 осіб.
11:09: Коли не задоволений лікарем - Українці змінюватимуть лікарів онлайн
10:27: В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні
09:50: Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива
08:06: Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками
13:57: Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці
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