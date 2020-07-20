В МОЗ відзвітували про кількість хворих на коронавірус в Україні

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 10:27

У міністерстві стверджують, що лабораторно підтвердили ще 651 випадок захворювання.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні зафіксований 651 новий випадок захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих станом на 20 липня становить 31 439 осіб. З них, як зазначають у МОЗ, 1498 летальних випадків.

У Києві 6961 випадок захворювання на коронавірус, у Київській області - 3308 випадків. Ситуація в інших областях країни наступна.

Вінницька область — 2317 випадків;

Волинська область — 3281 випадок;

Дніпропетровська область — 1209 випадків;

Донецька область — 794 випадки;

Житомирська область — 1602 випадки;

Закарпатська область — 4440 випадків;

Запорізька область — 678 випадків;

Івано-Франківська область — 3536 випадків;

Кіровоградська область — 682 випадки;

Львівська область — 8115 випадків;

Луганська область — 106 випадків;

Миколаївська область — 522 випадки;

Одеська область — 2573 випадки;

Полтавська область — 353 випадки;

Рівненська область — 5144 випадки;

Сумська область — 371 випадок;

Тернопільська область — 2456 випадків;

Харківська область — 3033 випадки;

Херсонська область — 213 випадків;

Хмельницька область — 980 випадків;

Чернівецька область — 5332 випадки;

Черкаська область — 845 випадків;

Чернігівська область — 642 випадки.

Найбільше нових випадків у Львівській області – 115 осіб. У закарпатській області – 86. До слова, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли 13 осіб.