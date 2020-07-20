Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 09:50

Питання збоку правоохоронців все одно будуть.

Новину передає «Преса України».

Експерти вирішили нагадати водіям, що вживання безалкогольного пива може принести їм певні проблеми. Як відомо, в Україні допустимий ліміт вмісту алкоголю в крові становить 0,2 проміле.

Випита пляшка безалкогольного пива підвищить рівень спирту в крові до 0,05 проміле. Хоч цей показник не є підставою для штрафу водію, однак, варто пам’ятати, що навіть безалкогольне пиво має характерний спиртовмісному напою запах. А це вже може спонукати патрульного перевірити підозрілого водія.

Крім того, якщо алкотестер дасть збій, водія можуть попросити пройти огляд в медустанові, що займає певний час.