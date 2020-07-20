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Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 09:50
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Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива

Питання збоку правоохоронців все одно будуть.

Новину передає «Преса України».

Експерти вирішили нагадати водіям, що вживання безалкогольного пива може принести їм певні проблеми. Як відомо, в Україні допустимий ліміт вмісту алкоголю в крові становить 0,2 проміле.

Випита пляшка безалкогольного пива підвищить рівень спирту в крові до 0,05 проміле. Хоч цей показник не є підставою для штрафу водію, однак, варто пам’ятати, що навіть безалкогольне пиво має характерний спиртовмісному напою запах. А це вже може спонукати патрульного перевірити підозрілого водія.

Крім того, якщо алкотестер дасть збій, водія можуть попросити пройти огляд в медустанові, що займає певний час.

   

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