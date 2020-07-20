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Питання збоку правоохоронців все одно будуть.
Новину передає «Преса України».
Експерти вирішили нагадати водіям, що вживання безалкогольного пива може принести їм певні проблеми. Як відомо, в Україні допустимий ліміт вмісту алкоголю в крові становить 0,2 проміле.
Випита пляшка безалкогольного пива підвищить рівень спирту в крові до 0,05 проміле. Хоч цей показник не є підставою для штрафу водію, однак, варто пам’ятати, що навіть безалкогольне пиво має характерний спиртовмісному напою запах. А це вже може спонукати патрульного перевірити підозрілого водія.
Крім того, якщо алкотестер дасть збій, водія можуть попросити пройти огляд в медустанові, що займає певний час.
09:50: Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива
08:06: Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками
13:57: Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці
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