Гривня увійшла в топ-5 недооцінених валют

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Недооціненими також виявилися турецька ліра, російський рубль та африканський ранд.
Новину передає «Преса України».
За даними британського видання Economist, українська національна валюта, гривня, зайняла 52 місце серед 55 грошових одиниць, які були включені в липневий індекс BigMac. Як зазначається, курс гривні до долара за купівельною спроможністю повинен становити 10,33 грн/дол.
Так, вартість бутерброда Big Mac з McDonalds коштує 59 грн, а в США - $5,71. Тобто гривня недооцінена на 61,9% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 27,13 грн/дол.
До слова, найбільш недооціненими валютами у липні поточного року стали юно-африканський ранд, російський рубль і турецька ліра. Тим часом переоцінені валюти -швейцарський франк, ліванський фунт і шведська крона.
09:50: Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива
08:06: Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками
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