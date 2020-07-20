Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти
  • Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів
  • Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків

Гривня увійшла в топ-5 недооцінених валют

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 09:15
Версія для друку
Гривня увійшла в топ-5 недооцінених валют

Недооціненими також виявилися турецька ліра, російський рубль та африканський ранд.

Новину передає «Преса України».

За даними британського видання Economist, українська національна валюта, гривня, зайняла 52 місце серед 55 грошових одиниць, які були включені в липневий індекс BigMac. Як зазначається, курс гривні до долара за купівельною спроможністю повинен становити 10,33 грн/дол.

Так, вартість бутерброда Big Mac з McDonalds коштує 59 грн, а в США - $5,71. Тобто гривня недооцінена на 61,9% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 27,13 грн/дол. 

До слова, найбільш недооціненими валютами у липні поточного року стали юно-африканський ранд, російський рубль і турецька ліра. Тим часом переоцінені валюти -швейцарський франк, ліванський фунт і шведська крона.  

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції