В Україні жертвам насильства платитимуть компенсацію

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 08:39

Жертв зґвалтування та інших видів насильства підтримає держава.

Новину передає «Преса України».

Голова Мін'юсту Денис Малюська повідомив, що Кабмін дав добро законопроекту про введення механізму відшкодування шкоди потерпілим в результаті згвалтування, тяжких тілесних ушкоджень, вбивства близьких родичів. Також на компенсацію можуть розраховувати діти, які пережили фізичне або психологічне насильство.

«Кожна людина, яка постраждала в результаті насильницького злочину, буде отримувати компенсацію від держави», - уточнив він.

Після цього держава стягуватиме гроші зі злочинця. Розмір компенсації встановлюватиме Кабмін. Виплати проводитимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.