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В Україні жертвам насильства платитимуть компенсацію

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 08:39
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В Україні жертвам насильства платитимуть компенсацію

Жертв зґвалтування та інших видів насильства підтримає держава.

Новину передає «Преса України».

Голова Мін'юсту Денис Малюська повідомив, що Кабмін дав добро законопроекту про введення механізму відшкодування шкоди потерпілим в результаті згвалтування, тяжких тілесних ушкоджень, вбивства близьких родичів. Також на компенсацію можуть розраховувати діти, які пережили фізичне або психологічне насильство.

«Кожна людина, яка постраждала в результаті насильницького злочину, буде отримувати компенсацію від держави», - уточнив він.

Після цього держава стягуватиме гроші зі злочинця. Розмір компенсації встановлюватиме Кабмін. Виплати проводитимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

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