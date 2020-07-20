В Україні жертвам насильства платитимуть компенсацію

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Жертв зґвалтування та інших видів насильства підтримає держава.
Новину передає «Преса України».
Голова Мін'юсту Денис Малюська повідомив, що Кабмін дав добро законопроекту про введення механізму відшкодування шкоди потерпілим в результаті згвалтування, тяжких тілесних ушкоджень, вбивства близьких родичів. Також на компенсацію можуть розраховувати діти, які пережили фізичне або психологічне насильство.
«Кожна людина, яка постраждала в результаті насильницького злочину, буде отримувати компенсацію від держави», - уточнив він.
Після цього держава стягуватиме гроші зі злочинця. Розмір компенсації встановлюватиме Кабмін. Виплати проводитимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
09:50: Українським водіям нагадали про ризики вживання безалкогольного пива
08:06: Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками
13:57: Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці
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