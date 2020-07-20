Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 08:06

Абітурієнтам радять з’явитися у військоматі.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Антоніна Савицька закликала Міноборони роз’яснити ситуацію з врученням повісток абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади через відсутність результатів ЗНО.

Як виявилось, студенти, які отримали повістку, повинні звернутися до військових комісаріатів за місцем проживання та пройти медогляд. Наступний крок - звернення в місцеву призовну комісію з проханням клопотати перед обласною комісією з приводу відстрочки від призову.

Тим часом вищим навчальним закладам рекомендують видавати абітурієнтам довідку про те, що їх потенційні студенти претендують на навчальне місце.