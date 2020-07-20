Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти
  • Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів
  • Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків

Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 08:06
Версія для друку
Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками

Абітурієнтам радять з’явитися у військоматі. 

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Антоніна Савицька закликала Міноборони роз’яснити ситуацію з врученням повісток абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади через відсутність результатів ЗНО.

Як виявилось, студенти, які отримали повістку, повинні звернутися до військових комісаріатів за місцем проживання та пройти медогляд. Наступний крок - звернення в місцеву призовну комісію з проханням клопотати перед обласною комісією з приводу відстрочки від призову.

Тим часом вищим навчальним закладам рекомендують видавати абітурієнтам довідку про те, що їх потенційні студенти претендують на навчальне місце.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції