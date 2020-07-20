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Абітурієнтам радять з’явитися у військоматі.
Новину передає «Преса України».
Депутат ВРУ Антоніна Савицька закликала Міноборони роз’яснити ситуацію з врученням повісток абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади через відсутність результатів ЗНО.
Як виявилось, студенти, які отримали повістку, повинні звернутися до військових комісаріатів за місцем проживання та пройти медогляд. Наступний крок - звернення в місцеву призовну комісію з проханням клопотати перед обласною комісією з приводу відстрочки від призову.
Тим часом вищим навчальним закладам рекомендують видавати абітурієнтам довідку про те, що їх потенційні студенти претендують на навчальне місце.
08:06: Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками
13:57: Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці
11:46: Ляшко попередив про спалах коронавірусу у листопаді та лютому
11:13: В МОЗ представили свіжі дані щодо поширення коронавірусу в Україні
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