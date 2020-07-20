Одразу два Клички боротимуться за місце мера Києва

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Син Віталія Кличка вирішив взяти участь у виборах.
Новину передає «Преса України».
Чинний мер Києва Віталій Кличко повідомив, що його старший син Єгор вирішив балотуватися на його посаду. Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Старший син Єгор зробив мені подарунок на день народження. Сказав, що йде у мери Києва! Благословив його, звичайно», - йшлось у його повідомленні.
Варто зазначити, що сам Віталій Кличко теж боротиметься за мерське місце. Уже втретє.
08:06: Призов абітурієнтів – В Міноборони розповіли, що робити з повістками
13:57: Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці
11:46: Ляшко попередив про спалах коронавірусу у листопаді та лютому
11:13: В МОЗ представили свіжі дані щодо поширення коронавірусу в Україні
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