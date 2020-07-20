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Одразу два Клички боротимуться за місце мера Києва

Аня Мартинюк 20 липня 2020, 07:29
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Одразу два Клички боротимуться за місце мера Києва

Син Віталія Кличка вирішив взяти участь у виборах.  

Новину передає «Преса України».

Чинний мер Києва Віталій Кличко повідомив, що його старший син Єгор вирішив балотуватися на його посаду. Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Старший син Єгор зробив мені подарунок на день народження. Сказав, що йде у мери Києва! Благословив його, звичайно», - йшлось у його повідомленні.

Варто зазначити, що сам Віталій Кличко теж боротиметься за мерське місце. Уже втретє.

  

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