Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 13:57

Держмито становитиме від 50 центів до 10 доларів.

Новину передає «Преса України».

ВРУ прийняла в цілому законопроект №2424. Документ визначає особливості держмита для пасажирів, які мандрують з України, та для тонни вантажу, який прибуває чи покидає український аеропорт.

Держмито не сплачуватимуть вищі посадові особи та офіційні делегації держав. Також воно не передбачено при доставці гуманітарного вантажу чи в разі перельотів, які пов’язані з ліквідацією наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних подій.

Діти до 2 років, пільговики мають право не платити держмито. До слова, ставка для кожного пасажира становитиме 0,5 долара та 2 долари при міжнародних перельотах. За тонну вантажу передбачена ставка 2,5 долара та 10 доларів в разі міжнародного перельоту.