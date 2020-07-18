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Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 13:57
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Держзбір під час перельотів – За що заплатять українці

Держмито становитиме від 50 центів до 10 доларів.

Новину передає «Преса України».

ВРУ прийняла в цілому законопроект №2424. Документ визначає особливості держмита для пасажирів, які мандрують з України, та для тонни вантажу, який прибуває чи покидає український аеропорт.

Держмито не сплачуватимуть вищі посадові особи та офіційні делегації держав. Також воно не передбачено при доставці гуманітарного вантажу чи в разі перельотів, які пов’язані з ліквідацією наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних подій.

Діти до 2 років, пільговики мають право не платити держмито. До слова, ставка для кожного пасажира становитиме 0,5 долара та 2 долари при міжнародних перельотах. За тонну вантажу передбачена ставка 2,5 долара та 10 доларів в разі міжнародного перельоту. 

 

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