Польща оголосила про послаблення карантину

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У Польщі людям дозволили знаходитися ближче один до одного.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 липня, стало відомо, що Польща оголосила намір послабити карантинні заходи. За даними польських ЗМІ, соціальна дистанція зменшиться з 2 метрів до 1,5 метра. Також більша кількість людей зможе взяти участь у масових заходах.
Для прикладу, спортивний захід зможуть відвідати половина людей, які поміщаються на стадіоні чи в кінозалі. В самих же змаганнях зможуть взяти участь до 300 учасників, без врахування обслуговуючого персоналу.
Разом з тим Польща вирішила зняти обмеження на відвідування басейнів та аквапарків. На послаблення карантину поляки можуть очікувати з 21 липня. Деякі положення наберуть чинності 4 серпня.
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