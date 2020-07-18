Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти
  • Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів
  • Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків

Польща оголосила про послаблення карантину

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 13:26
Версія для друку
Польща оголосила про послаблення карантину

У Польщі людям дозволили знаходитися ближче один до одного.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 липня, стало відомо, що Польща оголосила намір послабити карантинні заходи. За даними польських ЗМІ, соціальна дистанція зменшиться з 2 метрів до 1,5 метра. Також більша кількість людей зможе взяти участь у масових заходах.

Для прикладу, спортивний захід зможуть відвідати половина людей, які поміщаються на стадіоні чи в кінозалі. В самих же змаганнях зможуть взяти участь до 300 учасників, без врахування обслуговуючого персоналу.

Разом з тим Польща вирішила зняти обмеження на відвідування басейнів та аквапарків. На послаблення карантину поляки можуть очікувати з 21 липня. Деякі положення наберуть чинності 4 серпня.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції