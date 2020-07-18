Рабінович назвав спосіб врятувати Україну

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 12:54

Вадим Рабінович заявив, що відставка влади допоможе врятувати країну.

Новину передає «Преса України».

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заявив, що чинній владі України варто швидше іти у відставку. Тоді ймовірність збереження держави збільшиться.

Заява депутата ВРУ з’явилась на сайті політсили. За словами Рабіновича, представники влади навіть не приховують факт того, що вони прийшли покерувати Україною один раз. Нардеп вважає, що саме тому в інтересах українців відставка «слуг народу».

Рабінович додав, що він очікує на зміну влади уже в жовтні, коли відбудуться місцеві вибори.