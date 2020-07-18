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У Франції загорівся собор Святих Петра і Павла

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 12:16
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У Франції загорівся собор Святих Петра і Павла

До гасіння пожежі залучили 60 пожежників. 

Новину передає «Преса України».

За даними видання Le Monde, 18 липня у соборі Святих Петра і Павла, що у Франції, трапилась пожежа. Вогонь поширився всередині собору XV століття.

На місце події одразу прибули 60 пожежників. Однак, швидко впоратись з вогнем їм так і не вдалось. Роботи з гасіння продовжуються.

Інформації про потерпілих не надходило. До слова, собор в Нанті є одним з найбільших готичних соборів Франції.

 

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