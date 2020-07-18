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Ляшко попередив про спалах коронавірусу у листопаді та лютому

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 11:46
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Ляшко попередив про спалах коронавірусу у листопаді та лютому

Віктор Ляшко попередив, що нова хвиля коронавірусу очікується в період спалаху грипу.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко виступив в ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Він нагадав, що смертоносний китайський вірус має сезонність. Так, в МОЗ очікують повторного спалаху на тлі сезонної епідемії грипу.

Він уточнив, що спалах очікується у листопаді та лютому. 

«З обережністю треба ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання [захворюваності - Ред.] грипом. Це буде листопад, перша хвиля, і лютий, друга хвиля. Тоді у нас може статися велике зростання. Нам треба підготуватися», - заявив Ляшко.

Нагадаємо, станом на 18 липня в Україні зафіксовано 58 111 хворих на коронавірус. З них 1477 летальних випадків.

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