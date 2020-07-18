В МОЗ представили свіжі дані щодо поширення коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 11:13

За добу хворих побільшало на 847 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 липня, у прес-службі МОЗ повідомили про збільшення випадків захворювання на коронавірус на 847 осіб. Загальна кількість хворих становить 58 111 осіб. З таким показником Україна опинилась на 35 сходинці у світі.

Кількість летальних випадків – 1477. 30 525 українців одужали.

Ситуація у Києві та областях наступна.

Вінницька область — 2271 випадок;

Волинська область — 3219 випадків;

Дніпропетровська область — 1183 випадки;

Донецька область — 791 випадок;

Житомирська область — 1584 випадки;

Закарпатська область — 4318 випадків;

Запорізька область — 665 випадків;

Івано-Франківська область — 3385 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

м. Київ — 6797 випадків;

Київська область — 3229 випадків;

Львівська область — 7891 випадок;

Луганська область — 105 випадків;

Миколаївська область — 510 випадків;

Одеська область — 2492 випадки;

Полтавська область — 348 випадків;

Рівненська область — 5015 випадків;

Сумська область — 355 випадків;

Тернопільська область — 2394 випадки;

Харківська область — 2971 випадок;

Херсонська область — 209 випадків;

Хмельницька область — 963 випадки;

Чернівецька область — 5289 випадків;

Черкаська область — 818 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки.

До слова, з початку пандемії в Україні перевірили 107 410 повідомлень про підозру захворювання на смертоносний китайський вірус.