В МОЗ представили свіжі дані щодо поширення коронавірусу в Україні

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За добу хворих побільшало на 847 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 липня, у прес-службі МОЗ повідомили про збільшення випадків захворювання на коронавірус на 847 осіб. Загальна кількість хворих становить 58 111 осіб. З таким показником Україна опинилась на 35 сходинці у світі.
Кількість летальних випадків – 1477. 30 525 українців одужали.
Ситуація у Києві та областях наступна.
Вінницька область — 2271 випадок;
Волинська область — 3219 випадків;
Дніпропетровська область — 1183 випадки;
Донецька область — 791 випадок;
Житомирська область — 1584 випадки;
Закарпатська область — 4318 випадків;
Запорізька область — 665 випадків;
Івано-Франківська область — 3385 випадків;
Кіровоградська область — 677 випадків;
м. Київ — 6797 випадків;
Київська область — 3229 випадків;
Львівська область — 7891 випадок;
Луганська область — 105 випадків;
Миколаївська область — 510 випадків;
Одеська область — 2492 випадки;
Полтавська область — 348 випадків;
Рівненська область — 5015 випадків;
Сумська область — 355 випадків;
Тернопільська область — 2394 випадки;
Харківська область — 2971 випадок;
Херсонська область — 209 випадків;
Хмельницька область — 963 випадки;
Чернівецька область — 5289 випадків;
Черкаська область — 818 випадків;
Чернігівська область — 632 випадки.
До слова, з початку пандемії в Україні перевірили 107 410 повідомлень про підозру захворювання на смертоносний китайський вірус.
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