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У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 08:51
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У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти

Дешевшими для українців стали свинина, молоко і пиво.

Новину передає «Преса України».

За даними Держстату, в Україні значно здешевіли свинина, молоко і пиво. А саме з травня по червень.

Зокрема, ціни на свинину опустилися з 67,2 тис. до 66,9 тис. грн за тону. Ціни на знежирене молоко і сухі вершки просіли з 56,4 тис. за тонну до 55,4 тис. грн за тонну. Ціни на пиво опустилися з 161,8 тис. за тонну до 161,7 тис. грн за тонну.

Варто зазначити, що майже незмінними залишилися ціни на ковбаси, сметану і хліб. Зростання у ціні показали яловичина, курятина, яблучний сік. А саме до 76,2 тис. за тонну, 36,5 тис. за тонну, 23,4 тис. грн за тонну відповідно.

 

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