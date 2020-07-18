У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти

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Дешевшими для українців стали свинина, молоко і пиво.
Новину передає «Преса України».
За даними Держстату, в Україні значно здешевіли свинина, молоко і пиво. А саме з травня по червень.
Зокрема, ціни на свинину опустилися з 67,2 тис. до 66,9 тис. грн за тону. Ціни на знежирене молоко і сухі вершки просіли з 56,4 тис. за тонну до 55,4 тис. грн за тонну. Ціни на пиво опустилися з 161,8 тис. за тонну до 161,7 тис. грн за тонну.
Варто зазначити, що майже незмінними залишилися ціни на ковбаси, сметану і хліб. Зростання у ціні показали яловичина, курятина, яблучний сік. А саме до 76,2 тис. за тонну, 36,5 тис. за тонну, 23,4 тис. грн за тонну відповідно.
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