Чума у США – Білка передала американцю важке захворювання 08:18
Копати бурштин можна легально – В Україні видали першу ліцензію 07:42
Alyona Alyona представила новий кліп про проблеми екології 06:58
Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів 14:13
Світовий банк назвав Україну найбіднішою країною Європи 13:43
Одним сонце, іншим град – Синоптик представила українцям прогноз погоди 13:16
Українців пообіцяли не штрафувати за відсутність маски 12:11
Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах 11:35
Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих 10:31
Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії 09:16
Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія 08:39
Чоловік з Колорадо підхопив чуму та успішно пройшов лікування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 липня, стало відомо, що у штаті Колорадо, США, зафіксували перший випадок чуми. Її виявили у чоловіка, який, як припускається, міг контактувати з білкою. Варто зазначити, що це перший, починаючи з 2015 року, випадок зараження небезпечною інфекцією.
За даними місцевих ЗМІ, американець перехворів чумою на початку літа. Представники охорони здоров'я штату тим часом заявили, що загрози в регіоні немає.
До слова, лікування чуми зазвичай успійшно проходить завдяки антибіотикам.
08:51: У Держстаті відзвітували про зниження цін на продукти
08:18: Чума у США – Білка передала американцю важке захворювання
07:42: Копати бурштин можна легально – В Україні видали першу ліцензію
06:58: Alyona Alyona представила новий кліп про проблеми екології
14:13: Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.