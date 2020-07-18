Чума у США – Білка передала американцю важке захворювання

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 08:18

Чоловік з Колорадо підхопив чуму та успішно пройшов лікування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 липня, стало відомо, що у штаті Колорадо, США, зафіксували перший випадок чуми. Її виявили у чоловіка, який, як припускається, міг контактувати з білкою. Варто зазначити, що це перший, починаючи з 2015 року, випадок зараження небезпечною інфекцією.

За даними місцевих ЗМІ, американець перехворів чумою на початку літа. Представники охорони здоров'я штату тим часом заявили, що загрози в регіоні немає.

До слова, лікування чуми зазвичай успійшно проходить завдяки антибіотикам.