Копати бурштин можна легально – В Україні видали першу ліцензію

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 07:42

Як виявилось, бажаючі добувати сонячне каміння були готові віддати за ліцензію десятки мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

На Рівненщині тепер дозволено копати бурштин легально. Вперше в Україні було видано ліцензію на 5 років. Дозволи видавали за результатами аукціону.

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль розповів, що дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району були на сайті "Прозорро" ще в червні. 17 липня відбулися онлайн-торги.

«Результат перевершив всі наші очікування. Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартував з 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше», - зазначив він.

Так, у першому аукціоні взяли участь 4 фірми, другому – 6. Нагадаємо, нелегальний видобуток бурштину в Україні приносить щорічні збитки в розмірі до 300 мільйонів доларів.